Bilecik'te Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 53 Bin Lira Ceza
Bilecik'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne, 5 trafik kuralı ihlalinden dolayı toplam 53 bin 950 lira ceza kesilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 53 bin 950 lira ceza uygulandı.
Bilecik-Osmaneli kara yolu Abdülhamithan??????? Bulvarı'nda seyir halinde tehlikeli hareketler yapan ve başka bir araç kamerası tarafından tespit edilen motosiklet sürücüsü için trafik ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin tespit ettiği sürücüye 5 farklı trafik kuralı ihlalinden 53 bin 950 lira ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel