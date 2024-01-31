Bilecik'te tefecilik suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te tefecilik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te "tefecilik" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında tefecilik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.