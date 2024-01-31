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Bilecik'te tefecilik suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

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Bilecik'te tefecilik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te "tefecilik" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında tefecilik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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