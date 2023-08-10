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Bilecik'te Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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Bilecik'te bir apartmanda çıkan tartışma sonucu 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı apartman içinde tartışmaya başlayan 2 grup arasında kavga çıktı. Apartmanın kapısının da kırıldığı kavgada, Ö.E. yanındaki bıçak ile M.U. (34) ve kardeşi M.U.'yu (26) bacaklarından yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 15 dakika sonra saklandığı yerde yakalandı. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Abi ile kardeşi ağır yaralayan Ö.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Bilecik Futbol Güncel Haberler

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