Bilecik'te Tartışma Kanlı Bitti: Bir Şahıs Tutuklandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı Gazi U, jandarmaya teslim olduktan sonra tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Pazaryeri'nde jandarmaya teslim olan Gazi U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İlçeye bağlı Günyurdu köyünde 2 Temmuz'da çıkan kavgada, Gazi U, Ogün A'ya tabancayla ateş etmişti. Ogün A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobiliyle kaçan Gazi U'nun yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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