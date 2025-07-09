Bilecik'te Tarlada Çıkan Yangın Söndürüldü
Bilecik'in Çukurören köyünde, mezarlık yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Köy mezarlığı yakınlarındaki yaklaşık 2 dönümlük tarımsal arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel