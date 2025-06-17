Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Medetli köyünde başlayan anız yangını, Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 11 dönümlük alan zarar gördü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Medetli köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bilecik Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını ormana ve ekili alana sıçramadan söndürdü.
Yaklaşık 11 dönümlük alanın yangında zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel