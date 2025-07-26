Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sakarya-Bilecik D 650 kara yolunun eski TOKİ'ler mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye aracı ile personel sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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