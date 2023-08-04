Bilecik'te Tarım Arazisinde Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İsmet Türken'e ait arpa tarlasında çıkan anız yangını, Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 5 dekar alanda bulunan saman demetleri zarar gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Fıranlar köyü yakınında İsmet Türken'e ait arpa tarlasında akşam saatlerinde elektrik direğine konan kuşun akıma kapılması sonucu yanarak yeni biçilmiş arpa demetlerinin üzerine düşmesiyle yangın başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, çevre tarlalara sıçramadan yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Yangında 5 dekar alanda bulunan saman demetlerinin yandığı belirlendi.