Bilecik'te tarım aleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler

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Bilecik'te tarım aleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te tarım aleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım aleti çalındığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler M.T.Ö, N.C.K. ve A.Ü'yü çalınan tarım aleti ile birlikte yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.C.K. ve A.Ü. tutuklandı, M.T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Gölpazarı Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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