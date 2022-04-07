Bilecik'te tarihi konağın çökmesi sonucu bir işçi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te tarihi konağın çökmesi sonucu bir işçi öldü

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te tarihi konağın çökmesi sonucu bir işçi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde restorasyon çalışması yapılan tarihi konağın bir kısmının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde restorasyon çalışması yapılan tarihi konağın bir kısmının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Hacı Etem Bey Sokak'ta Osmaneli Belediyesine ait 3 katlı tarihi konağın bir bölümü, restorasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Konağın restorasyonunda çalışan işçi Ziya Uysal, beton ve ahşap malzemelerin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uysal'ın cesedi, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te tarihi konağın çökmesi sonucu bir işçi öldü

Bilecik'te tarihi konağın çökmesi sonucu bir işçi öldü

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli, İtfaiye, Bilecik, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title