Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekipler, içinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Güncel, Haberler

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