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Bilecik'te Tarihi Eser Operasyonunda 177 Sikke Ele Geçirildi

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Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkelere el konuldu.

Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 1 zanlı yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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