Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü tırlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik-Sakarya kara yolunda meydana gelen kazada, sülfürik asit yüklü bir tır ile saman yüklü bir tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hayati tehlikesi bulunan bir sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sülfürik asit yüklü tırda sızıntı olması ihtimaline karşı önlem alındı.