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Bilecik'te suç şebekesine operasyon: 8 tutuklama

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Bilecik merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-39' operasyonunda suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan haksız kazanç sağlayan suç örgütünü deşifre etmek için 5 ay süren bir çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda 15 zanlı gözaltına alındı, 8 şüpheli tutuklandı.

Bilecik merkezli 3 ilde "Kafes-39" operasyonu kapsamında suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, yasa dışı yollardan haksız kazanç sağlayan grupların tasfiyesi amacıyla çalışma başlattı.

Bozüyük ilçesinde kendilerini "Korkutlar" olarak isimlendiren, "bir iş yerinin ele geçirilmesi", "çeşitli şekillerde birden çok yağma" ile "kasten öldürmeye teşebbüs ve teşebbüsün azmettirilmesi" olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütünün deşifre edilmesi amacıyla Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 ay süren çalışma yürütüldü.

Çalışmaların ardından özel harekat timlerinin de katılımıyla Bilecik, İstanbul ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi, 9'u adliyeye sevk edildi.

Suç şebekesinin elebaşının aralarında olduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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