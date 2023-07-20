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Bilecik'te su borusu patladı: Su metrelerce yükseğe fışkırdı 26 saattir yaşanan su kesintisine tepki

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Bilecik'te yaklaşık 26 saattir yaşanan su kesintisi tepkiye neden oldu. Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza, yaklaşık 26 saat süren su kesintisine sebep oldu. Vatandaşlar, hattın eski ve bakımsız olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kriz sırasında birlik başkanı tatildeydi.

Bilecik'te su borusu patladı: Su metrelerce yükseğe fışkırdı

26 saattir yaşanan su kesintisine tepki

Bilecik'te su yok, birlik başkanı tatilde

BİLECİK - Bilecik'te yaklaşık 26 saattir yaşanan su kesintisi tepkiye neden oldu.

Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza, yaklaşık 26 saat süren su kesintisine sebep oldu. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Öte yandan Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı aynı zamanda Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın yaşanan krizde tatilde olduğu öğrenilirken, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı patlağın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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