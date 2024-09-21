Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Spor Yetenek Taraması Programı Başladı

Bilecik'te Spor Yetenek Taraması Programı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak hayata geçirdiği 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı' kapsamında 351 öğrenci için temel spor eğitimleri başladı. Program, gençlerin spor yeteneklerini tespit ederek ilgili branşlara yönlendirmeyi amaçlıyor.

Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak programı olarak hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, program kapsamında ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2024 yılı taramasında başarılı olan 351 öğrenci için temel spor eğitimlerinin başladığı bildirildi.

Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında, çocukların yetenekli oldukları spor dalların tespit edilip yönlendirmelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020-2021-2022-2023 yıllarını kapsayan tarama sonucu 845 sporcu 'Sporcu kimliği geliştirme eğitim programı' ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirilmiştir. 2024 yılı taramasında ise 2 bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 351 öğrencinin spora yatkınlığı tespit edilmiştir. Müdürlük koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı program devam etmektedir. Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise sadece yetenekli sporcuları keşfetmeyi değil, aynı zamanda spora olan ilgiyi artırmayı ve gençleri sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özdemir, bu sürecin hem sporun yaygınlaştırılması hem de ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Gençlik bilecik Spor

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });