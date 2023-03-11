Bilecik'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Bilecik'te çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Bilecik'te çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi'nde Ahmet K. ile Ümran Ü. ve Metehan Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K. yanındaki tabancayla Ümran Ü. ve Metehan Y'ye ateş etti.
Silah sesi duyan ve bölgeden kaçan aracı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralandığı öğrenilen iki kişi, müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yerinden kaçan Ahmet K. ise polislerce kısa sürede yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel