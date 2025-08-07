Bilecik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Bilecik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kent Ormanı'nda çıkan silahlı kavgada, H.B. tarafından vurulan Cengiz U. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.

Bilecik'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bilecik Kent Ormanı'nda, H.B. ile Cengiz U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Cengiz U'ya yanındaki tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Ekipler, Cengiz U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengiz U'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisi H.B. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.