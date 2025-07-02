Bilecik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Bilecik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Pazaryeri ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Gazi U, tartıştığı Ogün A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Günyurdu köyünde Ogün A. ile Gazi U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gazi U, Ogün A'ya tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ogün A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli Gazi U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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