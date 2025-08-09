Bilecik'te Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Bilecik Kent Ormanı'nda tartışma sonucu Cengiz U'yu tüfekle öldüren H.B. tutuklandı. Olay, 7 Ağustos'ta gerçekleşti ve zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bilecik Kent Ormanı'nda önceki gün tartıştığı Cengiz U'yu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kent Ormanı'nda 7 Ağustos'ta H.B. ile Cengiz U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, zanlının tüfekle ateş ettiği Cengiz U, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
