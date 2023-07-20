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Bilecik'te silahla kavgada 1 kişi yaralandı

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Bilecik'in Merkez Aşağıköy mahallesinde Y.B. ile F.K. arasında çıkan tartışmada F.K, yanında bulunan silahla Y.B'yi yaraladı. F.K. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralanan Y.B. ise tedavi edildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te silahla kavgada 1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Merkez Aşağıköy'de Y.B. ile F.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphe F.K, yanında bulunan silahla Y.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine asayiş ekipleri, olay yerinden kaçan F.K'yi silahla birlikte bölgede yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakaladı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan Y.B. ile zanlı F.K, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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