Bilecik'te silahla kavgada 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Merkez Aşağıköy mahallesinde Y.B. ile F.K. arasında çıkan tartışmada F.K, yanında bulunan silahla Y.B'yi yaraladı. F.K. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralanan Y.B. ise tedavi edildikten sonra adliyeye sevk edildi.