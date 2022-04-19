Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda şüpheliler H.U, İ.T, M.Ç. ve O.T'nin bulunduğu evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

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