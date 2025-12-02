Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.H'ye ait otomobile operasyon düzenlendi.

Otomobilde yapılan aramada 4 tabanca ve 4 şarjör ile kapak takımı bulunmayan tabanca gövdesi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli M.H. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.