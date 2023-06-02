Bilecik'te Şiddetli Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bilecik'te sağanak nedeniyle alt geçit, işyerleri ve evleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, bölgede yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklardaki çalışmaları sürdürüyor.

Bilecik'te sağanak nedeniyle alt geçit, işyerleri ve evleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi kısa sürede su bastı. Alt geçitteki sürücüler biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, vidanjörle suyu tahliye etti.

Küçük sanayi sitesinde su birikmesi nedeniyle de sürücüler ve vatandaşlar zorlandı. Su basan bazı işyerlerini ve evlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.

Bilecik-Bozüyük karayolunun İstasyon mevkisinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı işyerlerinin depolarını su bastı.

Bahçelievler Mahallesindeki Kültür ve Kongre Merkezi önünde suyun rögar kapaklarından taşması sonucu, sürücüler geçmekte sıkıntı çekti. Belediye ekipleri, bölgede yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklardaki çalışmaları sürdürüyor.