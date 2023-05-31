Bilecik'te Şiddetli Sağanak Tarım Arazi ve Köy Yollarına Zarar Verdi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinde ve köy yollarında hasar oluştu. Koyunlu köyünde önceki gün sağanak nedeniyle hasar gören ve geçici olarak onarılan yolda, yağışın yeniden etkili olmasıyla çukur ve çöküntüler oluştu. Köydeki bazı sebze ekili seralar da zarar gördü.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinde ve köy yollarında hasar oluştu.

Koyunlu köyünde önceki gün sağanak nedeniyle hasar gören ve geçici olarak onarılan yolda, yağışın yeniden etkili olmasıyla çukur ve çöküntüler oluştu.

Yaklaşık 1 kilometrelik yol, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Bu arada, köydeki bazı sebze ekili seralar da zarar gördü.

Köy Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, son 1 haftadır devam eden şiddetli yağışlardan dolayı seraların zarar gördüğünü ifade ederek, "Son günlerde köyümüzde yağış etkili oluyor. Hem arazilerimiz hem de yollarımız zarar gördü. Devletimiz, yollarımızın yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır böyle afet yaşamadık." dedi.