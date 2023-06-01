Bilecik'te Şiddetli Sağanak Sonrası Temizlik Çalışması

Bilecik'te şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve derelerdeki taşkınlar nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, ekiplerin su baskınlarına kısa sürede müdahale ederek mağduriyetleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bilecik'te şiddetli sağanak sonrası zarar gören cadde ve sokaklar ile derelerde temizlik çalışması yapılıyor.

Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı ev ve iş yerleri ile tarım alanlarını su basması, cadde ve sokakların da yağışın getirdiği çamur nedeniyle zarar görmesi üzerine ekiplerce temizlik başlatıldı.

Gece başlayıp halen devam eden çalışmalar sırasında iş makinesi desteğindeki ekipler, özellikle Dalakdere ile Karasu mevkilerindeki dereler, bazı ara sokaklar ile kaldırımlarda çalışma yürütüyor.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış sonrası ekiplerin sahada çalıştığını söyledi.

Ani yağışlarla yaşanan su baskınlarına kısa sürede müdahale ederek mağduriyetleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirten Akyurt, "Dalakdere ile Karasu bölgesinde birleşen suya müdahale ederek, olası büyük bir zararın oluşmasına engel olduk. Birçok bölgede suyun önünü açarak, uygun alanda akışını sağlamak adına ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalışmaya devam etti." dedi.