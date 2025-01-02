Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Bilecik-Osmaneli kara yolu yakınlarında Faruk G. yönetimindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, otomobilde hasar oluştu.
Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik- Osmaneli kara yolu Gülümbe köyü yakınlarında Faruk G. yönetimindeki 11 AR 414 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel