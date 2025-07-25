Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Bilecik-Söğüt kara yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, fakat kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İrfan S'nin kullandığı 11 AAE 238 plakalı otomobil, Bilecik- Söğüt kara yolunun Yeniköy'de arazisine giderken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmı alev aldı.

Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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