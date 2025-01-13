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Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Bilecik'te bir otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te, kent merkezinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

M.C. (37) yönetimindeki 11 TF 876 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi-1 Sokağı'ndan Ertuğrul Gazi Caddesi'ne dönerken motor bölümünden aniden alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yanan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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