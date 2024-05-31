Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ali Mancar idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.