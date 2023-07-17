Bilecik'te seyir halindeki kamyon alev aldı

Bilecik'ten Bursa'nın Yenişehir ilçesi istikametine seyir eden kamyonun kasasındaki saman balyaları alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik'te seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bursa'nın Yenişehir ilçesi istikametine seyir eden İrfan K. yönetimindeki 16 U 9784 plakalı kamyon Yeni Hastane Kavşağı'na geldiğinde kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracı yolun kenarına çekerken, kasadaki saman balyaları alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların yangını söndürme çabaları yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Kamyonda hasar meydana geldi. - BİLECİK