Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Çalışmalarda, durdurulan seyir halindeki araçta 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye, hız sınırını da aştığı için 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerine zorla girmeye çalıştığı öne sürülen zanlılar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kentteki bir iş yerinin kapısını zorladıkları, ardından kapıya ateş ederek kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Olaya karışan 3 zanlıyı yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde otomatik av tüfeği, tabanca, şarjör ve fişek buldu.

Silahı kullanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kesinleşmiş 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "tehdit" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.