Bilecik'te Seramik Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan bir seramik fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seramik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Fıranlar köyü yakınında faaliyet gösteren tesisin bakım atölyesinde yangın çıktı.
Elektrik kontağından başladığı değerlendirilen yangının bildirilmesi üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği alevler, ambalaj bölümüne sıçramadan bir saatte söndürüldü.
Tesiste hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.