Bilecik'te "Sen de bir renk kat" eTwinning projesi

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Söğüt Küre Dursun Fakih Ortaokulunca hazırlanan "Sen de bir renk kat" eTwinning projesinin kabul edildiği bildirildi.

Söğüt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dünya kültür mirasına katkı sağlamak ve Avrupa okullarının iş birliğini teşvik etmek amacıyla Küre Dursun Fakih Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı "Sen de bir renk kat" eTwinning projesinin Polonya, Portekiz ve Gürcistan ülkelerinin de katkılarıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Projenin, öğrencilerin hem kendi kültürel miraslarını tanımları hem de başka insanların kültürlerini tanıyıp onların kültürlerine saygı duymaları amacıyla hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kültür, bir grup insanın, toplumun ya da halkın dünya görüşü ve bu görüşün maddi ve manevi yansımalarıdır. Geçmiş nesillerle gelecek nesiller arasında bir köprüdür. kültürlerini bilmeyen milletler varlıklarını sürdüremezler, dünya tarihinden silinmeye mahkum olurlar. Her ulus kendi kültürüne sahip çıkmalı farklı kültürlere de saygılı olup o kültürleri anlamaya çalışmalıdır. Dünya kocaman bir bahçe ve ulusların her biri bu bahçenin benzersiz bir çiçeğidir. Kültürler ise bu çiçeklere asıl güzelliğini veren renklerdir. Dünyadaki bütün kültürler aynı olsaydı dünya sıradan ve sıkıcı bir yer olurdu. Kültürel çeşitliliğin olması dünya medenin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlar."

Açıklamada, projeye Türkiye olmak üzere 3 ülkeden 11 öğretmenin destek verdiği belirtildi. ?