Bilecik'te Sanayi Sitesinde İşyerinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te sanayi sitesinde işyerinde çıkan yangın söndürüldü.
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekipler, yangının nedenini belirlenmesi için soruşturma başlattı.