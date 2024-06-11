Bilecik'te Sanayi Sitesinde İşyerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bilecik'te sanayi sitesinde işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının nedenini belirlenmesi için soruşturma başlattı.