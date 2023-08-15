Bilecik'te saman yüklü tır ile kimyasal madde yüklü tankerin çarpışması: 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında saman yüklü tır ile kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik'te saman yüklü tır ile kimyasal madde yüklü tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Yavuz Selim P. idaresindeki 42 AHZ 849 saman yüklü tır, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 43 FN 900 plakalı kimyasal madde yüklü tankerle İstasyon Kavşağı'na gelmeden kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi ile araçlardan birinde kimyasal madde yüklü olması nedeniyle AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, kapanan trafik nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri karayolu Bilecik kent merkezine verirken, kaza olan alanda yol çalışmasının olması nedeniyle trafiğin tek şeritten ilerlediği öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan araçlar vinç yardımı ile kaldırılacağı öğrenilirken, Karayolları ekipleri bölgede geniş çaplı temizlik yaptı. - BİLECİK