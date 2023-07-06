Bilecik'te sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bilecik'te düzenlenen operasyonda içki üretimi için kullanılan malzemeler ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içki üretilmek üzere etil alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese düzenledikleri operasyonda 47 adet 1 litrelik alkol, 105 adet mentol, 42 adet aroma verici ve 140 adet paket bandrolsüz puro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.