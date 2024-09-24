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Bilecik'te Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı'nda İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için gerekli adımları vurguladı.

Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastane yönetimiyle bir araya geldi.

Hastanenin genel işleyişinin ele alındığı toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), poliklinik, acil servis, görüntüleme ile ameliyathane hizmetlerine dair değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Damkacı, sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin devamlı yenilendiğini vurguladı.

Sağlık personellerinin 7 gün 24 saat esasıyla, özveriyle çalıştıklarını belirten Damkacı, kentteki sağlık hizmeti kalitesinin daha da ileriye taşınması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

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