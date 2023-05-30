Bilecik'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrasında biriken su birikintisi içinde araçlarıyla mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrasında biriken su birikintisi içinde araçlarıyla mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sonrası Yeşilket Mahallesi Sanayi Caddesi alt geçidinde biriken suda bir araç mahsur kaldı. Araç içinde 2'si çocuk 6 kişi bulunurken, şahıslar Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar itfaiye ekipleri tarafından evlerine bırakılırken, araç itilerek sudan çıkarıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel