Bilecik'te Sağanak Yağış Etkili Oldu: Evler Su Bastı, Ekili Alanlar Zarar Gördü

BİLECİK'te etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, ekili alanlar zarar gördü; 2 günde metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü. Vali Kemal Kızılkaya, Kalacak yer sorunu olan hemşehrilerimize kapımız sonuna kadar açık dedi. Kentte 2 gündür aralıkla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına yol açtı. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de bazı evleri su bastı. Ekili araziler zarar gördü. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile AFAD Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel, sağanaktan etkilenen Bahçelievler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Vali Kızılkaya, evleri zarar gören vatandaşlar ile de görüştü. Su basan evlerde tahliye çalışmalarının AFAD ekiplerince yürütüldüğünü belirten Vali Kızılkaya, hasar tespitlerinin de bir an önce yapılacağını belirterek, Kalacak yer sorunu olan hemşehrilerimize kapımız sonuna kadar açık. Durumları düzelene kadar misafir edebiliriz. Yaşanan afette can kaybının olmaması; en büyük şansımız. Rabbi'm ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun dedi.

'BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Bilecik Belediyesi de Bahçelievler Mahallesi'nde çalışma başlattı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, Beklenenin üzerinde bir yağış gerçekleşti. Belediye olarak çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizde ve çevre illerde yoğun bir şekilde yağan yağmur sebebiyle birkaç noktada ani su baskınları yaşadık. Kısa süre içerisinde yağmur suyu hatlarımız, tahliye kanallarımız, ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde tahliye edildi. Özellikle Bahçelievler, Pelitözü ve Hürriyet mahallelerimizde yoğunluklu yaşanan su baskınları ve selin temel nedenleri, Bahçelievler Mahallemizin dere yatağı bölgesinde yapılaşmış olması ve yüksek kesimlerde toplanan, biriken suların aniden dere yataklarından yüksek debi ile bu yerleşim alanlarına akması sonucu meydana geldi. Geçmiş dönemlerde dere yatağı olmasına rağmen bu şekilde bir yapılaşma ve imara izin verilmesi, yoğun asfalt ve yol kotu uygulamaları, zeminin altında kalan evlerin üst üste bindirilmesiyle birlikte bu durum kaçınılmaz hale geldi diye konuştu.Meteoroloji verilerine göre; Bilecik'te 2 günde metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü. Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. (DHA)