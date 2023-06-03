Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve köy yollarında hasar oluştu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde şiddetli yağıştan kaynaklanan sel nedeniyle kara yolu ile bazı tarım arazileri ve köy yollarında hasar oluştu. Koyunlu köyünde 2 gün önce hasar oluşan ve geçici onarım yapılan yol da yeniden zarar gördü. Sağanak ayrıca köyde sebze ekili bazı seralarda hasara yol açtı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde sağanak nedeniyle kara yolu ile bazı tarım arazileri ve köy yollarında hasar oluştu.

Şiddetli yağıştan kaynaklanan selden dolayı İnhisar ile Söğüt ilçeleri arasındaki kara yolunda çöküntüler yaşandı.

İnhisar'a bağlı Koyunlu köyünde 2 gün önce hasar oluşan ve geçici onarım yapılan yol da yeniden zarar gördü.

Koyunlu köy yolunun yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümünün kullanılamaz hale gelmesinin ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Sağanak ayrıca köyde sebze ekili bazı seralarda hasara yol açtı.

Koyunlu Köyü Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, son günlerde 4'üncü kez şiddetli yağış yaşadıklarını söyledi.

???????Samrı köyü tarafından gelen selin, İnhisar-Söğüt kara yoluna zarar verdiğini belirten Emir, "Hem arazilerimiz hem de yollarımız zarar gördü. Elektrik hatlarını taşıyan direklerimiz de tehlike arz ediyor. Ekipler, yolların yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır böyle afet yaşamadık." dedi.