Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik ve ilçelerinde, şiddetli sağanak nedeniyle bazı köy yollarında taşkınlar oluştu.

Bilecik ve ilçelerinde, şiddetli sağanak nedeniyle bazı köy yollarında taşkınlar oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle merkez Kınık köy yolu, Söğüt ilçesine bağlı Küre-Hamitabat ve Çaltı köy yollarında su taşkınları meydana geldi.

Bölgede çalışma yapan İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Hamitabat köyündeki bazı üreticilerin domates ve salatalık ekili seraları da yağış nedeniyle zarar gördü.