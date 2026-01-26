Bilecik'te ruhsatsız av tüfekleri bulunduran kişiye ceza uygulandı
Bilecik'te jandarma ekipleri, ihbar üzerine bir evde yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirerek, kişiye 24 bin lira ceza uyguladı.
Bilecik'te, ruhsatsız av tüfeği bulunduran kişiye 24 bin lira ceza uygulandı.
Jandarma ekiplerince, Necmiye köyünde ihbar üzerine bir evde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve silah üstü dürbün ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ruhsatı bulunmayan tüfeklere el konulurken, şüpheliye "ruhsatsız tüfek bulundurmaktan" 24 bin 585 lira idari ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel