Bilecik'te Roma dönemine ait 794 sikke ele geçirildi

Bilecik'te bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekiplerce bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ile 3 obje bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.