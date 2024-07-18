Bilecik'te Roma dönemine ait 794 sikke ele geçirildi
Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ile 3 obje bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bilecik'te bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Ekiplerce bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ile 3 obje bulundu.
Araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.