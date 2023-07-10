Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

İlhan Ö. yönetimindeki otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.