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Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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İlhan Ö. yönetimindeki otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İlhan Ö. yönetimindeki 11 EM 064 plakalı otomobil, Vezirhan- Bilecik kara yolu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Gülten Ö. (48), Ender Ö. (22), Merve Ö. (19) ve Melike Ö. (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Şeyh Edebali Tragger Bilecik Güncel Haberler

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