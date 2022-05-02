Bilecik'te Ramazan Bayramı kutlanıyor

BİLECİK (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı kılmak için akın etti.

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.