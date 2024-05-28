Bilecik'te Porselen Fabrikası ve Halk Eğitimi Merkezi İşbirliğiyle Sanat Projesi Hayata Geçirildi

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi ile Bonna Premium Porselen Fabrikası, çevreye ve eğitime katkı sağlayan örnek bir projeyi hayata geçirdi.

2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, firmanın kırık porselenleri Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin seramik atölyesinde "kintsugi sanatıyla" birleştirilerek atıl olmaktan kurtarılarak sanata dönüştürülüyor.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi, firmadan aldığı destekle kırık porselende yeni bir geri dönüşüm gerçekleştirerek bir porselenin dönüşebileceği çeşitleri gözler önüne serip hem doğaya hem de görsel sanatlara değer kattı.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler "Bu projenin temel amacı, kırık porselenlerin atıl kalmadan sanat eserlerine dönüştürülmesi. Bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken, yaratıcı düşünce ve geri dönüşüm bilincini de geliştirmektir." dedi. Beler destek verenlere teşekkür etti.

Törene katılan İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Bonna gibi firmaların eğitimi desteklemelerinin çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

Açılış törenine Pazaryeri Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Şube Müdürleri ile daire amirleri ve Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri katıldı.