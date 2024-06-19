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Bilecik'te Polis Süsü Vererek Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

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Bilecik'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı. Zanlılar, telefonla aradıkları kişilere isimlerinin terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek para ve ziynet eşyası talep etmişlerdi. Dolandırılan bir kişi polise başvurunca zanlılar İstanbul'da yakalandı ve üzerlerindeki altın ve paralar ele geçirildi.

Bilecik'te, kendilerini polis olarak tanıtarak isimlerinin terör örgütü soruşturmasına karıştığı yalanını söyledikleri kişilerden para ve ziynet eşyası aldıkları iddiasıyla gözalatına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasına karıştığını, incelemek amacıyla ziynet eşyası ve paraları vermesi gerektiğini söyledi.

Evine gelen zanlıya altın ve paralarını veren kişi, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların kiralık bir araçla İstanbul'a gittiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen şüphelilerin üzerlerinde dolandırdıkları kişilerden aldıkları 34 cumhuriyet altını, 25 çeyrek altın, 4 yarım altın, 13 gram altın, 1 bilezik ve 30 bin lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Bilecik Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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