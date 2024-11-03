Bilecik'te Pikap Devrildi, İki Yaralı
Bilecik'te devrilen pikapta bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bilecik'te devrilen pikapta yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaneli-Bilecik kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyreden 16 AOS 658 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce düzeltilen araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, pikabın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.