Bilecik'te pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Bilecik'te pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Abdullah Sokak'ta bir sitede bulunan binanın 5. katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki Eymen Öztürk, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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